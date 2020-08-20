Российский исполнитель Филипп Киркоров показал, чего достигли его дети в спорте

Как передает Politeka.net, короткое видео с отдыха в Греции Киркоров опубликовал у себя в Инстаграм. Поп-король выглядел довольно уставшим, в его бороде виднелась седина. Он не стал расплетать косы, которые сделали ему для клипа «Ролекс». В своей манере артист дополнил образ эпатажными очками.

На видео были запечатлены моменты с отпуска. Дети Киркорова, Мартин и Алла-Виктория, играли в большой теннис и гольф. Стоит отметить, что детки занимались с тренером и у них довольно неплохо получалось.

«Греческие каникулы. Дети поражают амбициями и результатами в спорте! Мои чемпионы. Стараюсь успеть за их желаниями, мечтами и целями. И это увлекательный квест», - подписал видео исполнитель.

За несколько часов его видео посмотрели более 160 тысяч раз. В комментариях ему оставили массу приятных отзывов о детях.

«Дети талантливы в Папу!», «Ваууу! Какие молодцы! Конечно готовы!», «Мартин и Алла-Виктория лучшие!», «Молодцы какие и папа не отстает», «Умнички, милые детки - конфетки, будущие Чемпионы, подрастают!», «Мне очень нравятся ваши дети, скромные ребята», - пишут пользователи сети.

Напомним, что эпатажный Киркоров произвел фурор новым образом с косами, Бузова не сдержала эмоций: «В детство впал».

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