Филипп Киркоров похвастался своими экстремальными развлечениями на отдыхе с детьми

Знаменитый российский певец поделился новым видео с отдыха в своем Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Об этом пишет Politeka.net.

Артист показал, как пытается прокатиться на вейкборде. Так, Киркоров в плавках и спасательном жилете изо всех сил старается держать равновесие на доске, которая мчится за плывущим катером. Судя по всему, ему это дается с большим трудом, что не удивительно, ведь артист впервые встал на доску.

«Просто бросьте всё и смотрите срочно! Считаю это видео достойной альтернативой образу «2020-ый год»! Вот такой сложный, амбициозный, напряженный, но такой свободный! Мой первый выход на волну!», - подписал видео певец.

Он признался, что лучшими тренерами для него стали его дети, голоса которых можно услышать за кадром.

В конце видео артист отпускает трос, за который держался все это время, и падает в воду.

Поклонники Киркорова тут же принялись комментировать его публикацию.

«Какой вы молодец, Филипп не сомневалась, что встанете на доску, а вашим маленьким учителям отдельный респект», «Филипп с детьми только молодеет!», «Вы вообще что-то знаете о старости?», «Ну Папа дал!!», «Главное - красиво уйти», «Для первого раза это очень круто», «Обалдеть, когда такое увидишь», - пишут люди.

Напомним, Пугачева показала свою естественную красоту, вот за что ее полюбили Киркоров и Галкин.

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