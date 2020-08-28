Російський співак Микола Басков розчулив мережу новим фото

Кадром артист поділився на своїй сторінці в «Instagram».

"Мімішність зашкалює", - підписав він фото, на якому притискає до себе свою кішку Шанель.

Фоловери артиста просто в захваті від такого милого фото.

"Вона гарнішає від твоєї любові♥️", "які глазюки 😍 неможливо солодка", "яка ж гарненька, Коленька!", "Шанель трохи в шоці", " Ой, ця принадність схожа на котика з шрека. Такі ж очі", "класна! Очі супер, дійсно дівчинка-космос", "дійсно дуже схожі😍 Микола у вас дуже красива киця, милота Така, і ви з нею дуже гармонійно на фото виглядаєте, ну і повторюся - ви дуже схожі 😂 вона вам підходить до образу ніжності і мімімі», «Боже, яка принадність», - коментують нічні втіхи Баскова.

Нагадаємо, Микола Басков поповнив ряди любителів домашніх тварин в кінці липня. Співак придбав висловухого кошеня породи скоттиш-фолд смугастого забарвлення.

Ім'я кошеняті придумав не він. Як зізнався 43-річний Басков в коментарях, «вже купив з таким». Також Передплатники поцікавилися вартістю кошеня, але Микола на ці питання не відповів. Любителі кішок стверджують, що такий малюк з родоводом коштує від 10 до 50 тисяч рублів (від 3800 до 19 тисяч гривень).

Нагадаємо, що у Баскова поповнення, співак показав перше фото з малятком на руках: "Прямо копія".

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