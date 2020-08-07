Российский певец Николай Басков поразил помолодевшей внешностью

Как пишет Politeka.net, снимок Басков опубликовал у себя в Инстаграм.

На фото Басков запечатлен с широкой улыбкой. Он одет в ярко-желтый худи с нарисованным доберманом.

В Сети восхищаются улыбкой Баскова, хотя и заподозрили, что могла быть сделана с помощью специального приложения. Вместе с тем в сети отмечают, что певец стал выглядеть значительно моложе.

«Человек с улыбкой- совершенно по- другому видится», «Красивая улыбка!!! Фото - СуперКласс!!! 🔥🔥🔥 Побольше Вам Радости и Улыбок в жизни!!! Улыбайтесь почаще, Николай!!! 🙌😍👏 И побольше Ваших Улыбающихся фото!!!», «Вам идёт улыбаться», «Какой красавчик, дай вам Бог здоровья крепкого, долгие лета вам и вашим близким, процветания», «Николай Ваша улыбка прекрасна, всегда улыбайтесь и не когда не грустите!», «Коля, ты снова как тот принц, которым ты был в свои 25», «Колька, хватит баловаться face app», «Как будто фотошоп😉», - пишут в комментариях.

Снимок поразил даже Светлану Лободу, как можно увидеть по реакциям.

Напомним, что у Баскова пополнение, певец показал первое фото с малышкой на руках: "Прямо копия".

Как сообщала Politeka, загадочный Басков ошарашил «новым» лицом, артиста не узнают: «Никакой человечности, верните внешность».

Также Politeka писала, что похудевший Басков огорошил видео в постели с молоденькой девушкой: «Да ты просто бабник!».