Українська 25-річна модель плюс-сайз Інна Горячківська виставила в камеру свій дев'ятий розмір бюста

Відомо, що минулого року зірка отримала титул "Міс України" з дев'ятим розміром грудей, після чого її популярність стала зростати, передає Politeka.net.

Блондинка з шикарними грудьми регулярно хвалиться своїми достоїнствами перед підписниками в Instagram, яких вже налічується 169 тисяч осіб.

На одному з останніх знімків модель постала біля води в рятувальному жилеті. Принади настільки великі, що одяг просто не застібався.

Крім того, спокусливості надавав той факт, що Горячківська одягла червоний ліфчик, бретельки якого ще більше виділяли неймовірні форми.

На шиї красуні блищав золотий ланцюжок.

Модель зібрала волосся в пучок, залишивши біля обличчя пасмо. Вона опустила очі і посміхалася.

"Звичайно, з такими буйками жилет рятувальний не потрібен", - написала Інна.

Майже за годину пост зібрав близько 600 лайків і багато коментарів.

"😂 🤣Іннусік - обожнюю тебе 😘 а жилет не завадить, але головне, щоб розмір знайшовся відповідний !!!🤪 ❤ ️ ", "Пффффф🔥 🔥 🔥 ці буйки з кожним днем все більше і більше🙈 😅"," гарне фото! Просто вау, красива й мила", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Інна Горячківська постала в топі з величезним вирізом посередині, з якого ледь не вилазили пишні принади.

Акценту такому "потужному" декольте додав золотий ланцюжок на шиї. При цьому Горячківська невинно опустила очі, посміхнувшись.

"Моя крихітка", "мила", " у вас найкрасивіші, соковиті вигини, які я так люблю...",- написали шанувальники.

Нагадавши, Українка з 9-м розміром бюста в купальнику переплюнула навіть Мілу Кузнєцову

А ще Politeka писала, що українка з дев'ятим розміром виставила свою красу в ліфчику

Також Politeka повідомляла, що українка з 9-м розміром грудей вивалила свою гордість у величезному декольте