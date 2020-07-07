Украинская модель плюс-сайз 25-летняя Инна Горячковская поразила объемами в глубоком декольте

Популярная красотка активно ведет страницу в Инстаграм, где публикует жаркие фото, передает Politeka.net.

На одном из новых фото красотка предстала в топе с огромным вырезом посередине, из которого едва не вылазили пышные прелести.

Акценту такому "мощному" декольте прибавила золотая цепочка на шее. При этом Горячковская невинно опустила глаза, улыбнувшись.

"Ошибок не бывает. События, которые мы притягиваем в нашу жизнь, какими бы неприятными для нас они ни были, необходимы для того, чтобы мы научились тому, чему должны научиться. Каким бы ни был наш последующий шаг, он нужен для того, чтобы достичь того места, куда мы выбрали путь", - подписала фото красотка.

За час пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Чот сразу в Киев захотелось", "Любимая леди, как дела?", "Моя крошка", "Милая", "У вас самые красивые, сочные изгибы, которые я так люблю, и которыми восхищаюсь, что они являются истинным совершенством и настолько чувственными наощупь, моя сладость...", "Правильные слова!!!! Но глаза то на другое смотрят, не отрываясь!!!)))", "Прелесть просто", "Вот это масштабное мероприятие 👏", - написали пользователи сети.

Отметим, в 2019 году Инна Горячковская стала Мисс Украины с девятым размером груди.

Ее параметры: рост 165 см, объем груди 130 см, талии - 110 см, бедер - 130 см, вес 95 кг.

Девушка - выпускница Киевского национального университета культуры и искусств, где получила образование в сфере актерского мастерства.

Напомним, что украинка с 13-м размером пошалила посреди поля в одном белье.

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