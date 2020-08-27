Популярна українська модель Леоніла Гузь, яка є володаркою титулу "Міс Україна 2018", постала у всій красі

Зірка активно ділиться цікавими фото в своєму Instagram, поставши в різних образах: від гарячої спокусниці, до дуже красивої скромниці, повідомляє Politeka.net.

Цього разу модель зробила селфі, показавши своє обличчя крупним планом. Зірка розпустила довге русяве волосся і дивилася в камеру, трохи виставивши вперед губи.

Красуня зробила макіяж, наносячи на шкіру тон і рум'яна. Обличчя красуні ніби сіяло зсередини. Також Леоніла підкреслила пишні вії чорною тушшю.

Варто відзначити, що на Гузь був білий гольф і жовта джинсова куртка.

Майже за годину пост отримав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Гарний вигляд😍 😘"," яка ви красива😍 😍 😍", «як ви робите макіяж»без макіяжу"?)) ", "Красива🌸 🌸 🌸 👍 👍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Леоніла Гузь позувала в білій сорочці, від чого її вигляд здавався ошатним. На руці красуні блищав годинник. Волосся зірка красиво уклала, воно лягло рівною хвилею.

Макіяж підкреслив форму очей Леоніли так, що від погляду не можна відірватися.

"Ти немов цілий всесвіт", - написала модель.

Раніше повідомлялося, що Леоніла Гузь похвалилася красою на чорно-білому фото.

Модель постала, зігнувшись і підперши обличчя рукою. Вона дивиться в кадр відкривши рот. Томний образ підкреслять яскравим макіяжем з акцентом на очі. Волосся акуратно укладене.

"Краща", "дивовижне фото", "просто приголомшлива, дивовижне фото", - написано в коментарях.

Нагадавши, Міс Україна Леоніла Гузь в крихітних шортах засвітила зайве:»це дуже мило".

Як повідомляла Politeka, Міс Україна Леоніла Гузь зізналася, що хотіла б змінити в зовнішності: "Боже, навіщо?».

Також Politeka писала, що Міс Україна Леоніла Гузь без ліфчика ефектно приспустила лямочки: видно кожен вигин.