Популярная украинская модель Леонила Гузь, которая является обладательницей титула «Мисс Украина 2018», предстала во всей красе

Звезда активно делится интересными фото в своем Инстаграм, представая в разных образах: от горячей искусительницы, до очень красивой скромницы, сообщает Politeka.net.

В этот раз модель сделала селфи, показав свое лицо крупным планом. Звезда распустила длинные русые волосы и смотрела в камеру, немного выставив вперед губы.

Красотка сделала макияж, нанеся на кожу тон и румяна. Лицо красотки будто сеяло изнутри. Также Леонила подчеркнула пышные ресницы черной тушью.

Стоит отметить, что на Гузь был белый гольф и желтая джинсовая куртка.

Почти за час пост получил более 2000 лайков и много комментариев.

"Красивый взгляд😍😘", "Какая вы красивая😍😍😍", "Как вы делаете макияж «без макияжа»?))", "Красивая 🌸🌸🌸👍👍", - написали пользователи сети.

Напомним, Леонила Гузь позировала в белой рубашке, от чего ее вид казался нарядным. На руке красотки блестели часы. Волосы звезда красиво уложила, они легли ровной волной.

Макияж подчеркнул форму глаз Леонилы так, что от взгляда нельзя оторваться.

"Ты словно целая вселенная 🤍", - написала модель.

Ранее сообщалось, что Леонила Гузь похвасталась красотой на черно-белом фото.

Модель предстала, изогнувшись и подперев лицо рукой. Она смотрит в кадр приоткрыв рот. Томный образ подчеркнут ярким макияжем с акцентом на глаза. Волосы аккуратно уложены.

«Лучшая», «Удивительное фото», «Просто потрясающая, удивительное фото», - написано в комментариях.

Напомним, мисс Украина Леонила Гузь в крохотных шортах засветила лишнее: «Это очень мило».

Как сообщала Politeka, мисс Украина Леонила Гузь призналась, что хотела бы изменить во внешности: «Боже, зачем?».

Также Politeka писала, что мисс Украина Леонила Гузь без лифчика эффектно приспустила лямочки: виден каждый изгиб.