Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала спортивний образ в зухвалій позі

Щоб залучити якомога більше фанатів, які цікавляться модними образами, які одягає Гюль, дівчина готова експериментувати з образами і стилем. Як правило, модель вважає за краще влаштовувати зйомки в трендовому одязі з сміливими вирізами на грудях і підкреслювати тим самим власні достоїнства.

Втім, останнім часом дівчина почала більше уваги звертати і на Спортивний одяг, приміряючи тісні лосини кислотних відтінків або скромні спортивні костюми з короткими топами. Цього разу Бахарі одягла чорні велосипедки і джинсову куртку, під якою немає білизни. Таким чином модель продемонструвала неймовірне поєднання тонкої талії і пишних грудей.

Фанати не були ранішні до побаченого:

«Babyyyy 💗», «Більше позируй з ногами 😘», «супер красиво 😍», «Моя дівчинка 😍😍😍😍, «Така солодка😘😘😘😛💦», «Добре виглядає 🔥🔥🔥🔥», «Так прекрасно», «Вона дещо ще забула, милашка», «Вау, це реально солодко», «дівчата роблять це і задаються питанням, чому ми, чоловіки, "сексуализируем" їх», «Ви дуже красива», «Така повна фантазія для бажаючих спокуситися, жіночка 🔥🔥», «Чудово 😍», «Гаразд, вона погана дівчинка», «Ти мій jaan😘😘😘 я тебе дуже люблю,» - написали користувачі.

Також ми писали, що на відміну від знаменитих фітнес-моделей, дівчина дуже рідко з'являється на публіці в одних купальниках або мереживній білизні. Дівчина вважає за краще дивувати більш скромними, але не менш зухвалими кадрами.

Оскільки Гюль є рекламним представником трендового одягу, вона намагається показувати себе саме в сукнях, причому роблячи акцент саме на значній і об'ємної грудей. Саме тому фото, на якому Гюль приміряла чорний купальник з безліччю завязочек з тонкої тканини, вельми заінтригувало шанувальників.

Кожне фото, на якому модель демонструє "всю" себе відразу ж отримує бурхливий відгук фанатів.

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