Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала спортивный образ в дерзкой позе

Чтобы привлечь как можно больше фанатов, интересующихся модными образами, которые надевает Гюль, девушка готова экспериментировать с образами и стилем. Как правило, модель предпочитает устраивать съемки в трендовой одежде с смелыми вырезами на груди и подчеркивать тем самым собственные достоинства.

Впрочем, в последнее время девушка начала больше внимания обращать и на спортивную одежду, примеряя тесные лосины кислотны оттенков или скромные спортивные костюмы с короткими топами. В этот раз Бахари надела черные велосипедки и джинсовую куртку, под которой нет белья. Таким образом модель продемонстрировала невероятное сочетание тонкой талии и пышной груди.

Фанаты не были ранодушны к увиденному:

«Babyyyy 💗», «Больше позируй с ногами 😘», «супер красиво 😍», «Моя девочка 😍😍😍😍, «Такая сладкая😘😘😘😛💦», «Хорошо выглядит 🔥🔥🔥🔥», «Так прекрасно», «Она кое-что еще забыла, милашка», «Вау, это реально сладко», «девушки делают это и задаются вопросом, почему мы, мужчины, "сексуализируем" их», «Вы очень красивая», «Такая полная фантазия для желающих соблазниться, женушка 🔥🔥», «Великолепно 😍», «Ладно, вот она, плохая девочка», «Ты мой jaan😘😘😘 я тебя очень люблю,» - написали пользователи.

Также мы писали, что в отличие от знаменитых фитнес-моделей, девушка очень редко появляется на публике в одних купальниках или кружевном белье. Девушка предпочитает удивлять более скромными, но не менее дерзкими кадрами.

Поскольку Гюль является рекламным представителем трендовой одежды, она старается показывать себя именно в платьях, причем делая акцент именно на внушительной и объемной груди. Именно поэтому фото, на котором Гюль примерила черный купальник с множеством завязочек из тонкой ткани, весьма заинтриговало поклонников.

Каждое фото, на котором модель демонстрирует "всю" себя сразу же получает бурный отклик фанатов.

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