Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко порадував любителів гостренького новим рецептом

Домашня варена аджика взимку послужить відмінним соусом до страв, передає Politeka.net. Можна додати гостру приправу до пасти, основних м'ясних страв або в суп і рагу, і їсти зі свіжим хлібом.

"Загалом, це неймовірно смачно і дуже просто!",- пообіцяв шеф-кухар. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Рецепт аджики на 1,5 літрів:

1,25 кг томатів;

2 шт. ріпчастої цибулі;

3 шт. моркви;

1,5 шт. болгарського перцю;

2 шт. кислих яблука;

3-4 шт. перцю чилі;

2 головки часнику;

0,5 склянки соняшникової олії;

0,5 склянки оцту 9%;

100 гр цукру;

1,5 ст. л. солі.

Томати, цибулю, моркву, болгарський перець, яблука, перець чилі, часник - все це вимити і очистити. Далі нарізати шматочками, а потім все, крім часнику, - пропустити через м'ясорубку на дрібній насадці в каструлю, в якій будите варити аджику.

Потім додати до подрібнених овочів сіль, соняшникову олію, цукор і оцет.

Варимо гостру аджику на невеликому вогні протягом приблизно години.

За 10 хвилин до готовності додати часник з часничниці.

Розкласти аджику в стерилізовані банки і закрити кришками. Зберігати в прохолодному місці.

"Дуже крутий рецепт "Аджика" він мені дуже 👍 обов'язково приготую", "я більше люблю аджику, але зовсім не гостру. спасибі)", " Така аджика дуже смачна на піці !!!! Піца з аджикою ароматна і соковита !!!! 😉 🌼 Рецепт кльовий !!!", "Спробую приготувати)", - написали користувачі мережі під відео на Ютубі.

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