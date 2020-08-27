Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) постала в одній нижній білизні
Красуня опублікувала цікаве фото в Instagram, спокусивши всіх своїми розкішними вигинами, передає Politeka.net.
Модель позувала в білому напівпрозорому боді з грайливим мереживом. Тонкі лямки небезпечно натягнулися на плечах і, здавалося, зараз відірвуться.
Об'ємні груди виглядали просто заворожуюче в такій сміливій білизні. Величезний розмір ледь не вивалювався з великого декольте, ніби зараз покажеться найінтимніше.
Прозора тканина обтягнула тонку талію, а також крізь неї можна розгледіти пружний животик.
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Зірка прийняла розкуту позу, закинувши одну з ніг.
Образ Кассандри завершили різні прикраси: "Як же хороша".
Волосся красуня акуратно уклала і зробила макіяж з акцентом на очі.
Загалом, фото вийшло дуже відвертим і ніжним, проте воно не зібрало багато лайків і коментарів, адже було оприлюднено в сторіз.
Нагадаємо, Кассандра Сьєнега влаштувала пікантні ігри у воді. Вона одягла "невидимий" купальник, який злився з кольором її тіла. Дівчина зібрала волосся і залізла у ванну, наповнену водою і пелюстками троянд
"Спасибі всім, хто подарував мені квіти на день народження. Я зробила з них красиву квіткову ванну", - підписала відео зірка.
Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега показала себе на відео в дуже маленькому бікіні. Зірка розпустила волосся, демонструючи пишні груди і зону бікіні, яка залишилася майже неприкритою.
Після цього модель розгорнулася п'ятою точкою, демонструючи ідеальний "горішок".
Нагадаємо, що гаряча Кассандра Сьєнега в мокрій маєчці змусила чоловіків похвилюватися:"схоже, жаркий день".
Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега захопила "горішком" в міні-бікіні біля басейну: "мила спокусниця".
Також Politeka писала, що пекуча Кассандра Сьєнега з" Playboy "в" невидимому "бікіні опустилася на коліна:"бездоганна".