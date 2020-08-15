Известная модель Кассандра Сьенега из «Playboy» показала, как спасается от жары

На фото Кассандра позировала в желтых велотреках и майке, которую завязала на животе. В руках звезда держала чашку с водой, которой поливала свое тело. Волосы у красотки были собраны в хвост, а на них можно увидеть черные очки. Видео вышло очень жарким и привлекательным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели почти 7 тысяч раз видео и написали комментарии:

"Так мило", "Ну сколько стран в одном наряде", "Похоже, жаркий день", "Не уверен, что вы пьете воду правильно, но, пожалуйста, продолжайте", "Безумно красивая", "Gorgeous".

Мы писали, что известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) обожгла красотой в малюсеньком бикини.

Модель позировала перед камерой, записывая видео. Маленький лифчик на черных бретельках натянулся и приподнял пышную грудь. При этом одна часть бюста выставилась из-под купальника, поэтому казалось, что он слишком мал.

Сообщалось, что популярная модель Кассандра Сьенега, которая снимается для "Playboy", впечатлила невероятно откровенным нарядом.

Красотка поместила свои «бидончики» в смелый наряд, который практически ничего не скрыл. Через ткань просматривались все самые сладкие места модели. Впрочем, она этого и добивалось. Как известно, Кассандра часто жалуется на цензуру в Инстаграм, которая не позволяет публиковать полностью обнаженное тело.

Напомним, Кассандра Сьенега из «Playboy» в мини-бикини показала самый сок на кровати

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из «Playboy» в трусиках опустилась на корточки и широко расставила ноги

Также Politeka сообщала, что раскрепощенная Кассандра Сьенега из "Playboy" остудила себя прямо на улице



