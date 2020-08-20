Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) показала всю свою красоту на пляже

Звезда регулярно выкладывает фото в "невидимых" бикини, пишет Politeka.net. Красотка обладает невероятно красивой фигурой, которой грех не похвастаться.

Так, в сториз модели появилось фото, где она позирует в красном микро-бикини, которое едва прикрывает аппетитные формы красотки. Полосочки ткани, напоминающие лифчик, лишь прикрывали самые интимные места. При этом грудью можно налюбоваться вдоволь.

Также на Кассандре были крохотные плавки на тончайших лямках. Они идеально сели на бедрах, при этом не засветив ничего лишнего.

Модель стояла на коленях на берегу. Она слегка выгнулась, чтобы показать идеальные изгибы с выгодных ракурсов.

Модель распустила длинные волнистые волосы, и немного отогнувшись, подняла подбородок вверх. Глаза звезды были закрыты - безупречная.

Фото получилось очень жарким и одновременно нежным. К сожалению, оно не собрало много лайков. Вероятно, красотке написали много комплиментов в директ.

Напомним, Кассандра Сьенега позировала во дворе дома в золотом купальнике, который едва ли что-то прикрывал.

Горячая брюнетка натянула на большую грудь крохотный лифчик с лоскутками ткани, напоминающими звездочки.

Маленький лифчик сидел на груди, немного прижав ее. При этом видно, как прелестям тесно.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега позировала на улице под летним душем. Красотка стояла спиной к камере, выставив упругие ягодицы и ровную спинку.

Модель открыла воду и полила себя из шланга.

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