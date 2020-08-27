Треба ж таке!

Чоловік Наташі Корольової Сегей Глушко (Тарзан) похвалився одним зі своїх амплуа

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку артиста в «Instagram».

Тарзан опублікував фото з вистави "Чоловік на годину". На знімку він зображений поруч з колегою по сцені красунею-блондинкою Марією Горбань.

«Ми вже відіграли перший спектакль після перерви в Москві, і щосили готуємося до нового театрального сезону!», - написав чоловік Корольової.

Шанувальники підтримали артиста.

"Удачі удачі і ще раз удачі у всьому», "такий задоволений♪ удачі, удачі, і ще раз удачі!!!» ,- пишуть в коментарях.

Відреагувала на публікацію Наташа Корольова. Вона поставила "лайк".

Нещодавно Тарзан опублікував фото, на котрому блиснув господарством в одних трусах. Він встав біля лампи таким чином, щоб у нього над головою утворився німб. Чоловік задер ногу, щоб його поза вийшла ще пікантніше. Крім цього, він напружив своє підкачане тіло і пограв біцепсами.

"Світити завжди, світити скрізь, світити, - і ніяких цвяхів,.....хто пам'ятає продовження?",- підписав фото Тарзан.

Варто відзначити, що для своїх 50-ти років виглядає він чудово.

Нагадавши, безсовісний Тарзан розкрив халат і виставив напоказ свій маленький краник: пікантне фото.

Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова і Тарзан вразили видом після гулянки, знімок без фотошопу.

Також Politeka писала, що Тарзан в одних трусах задер ногу і пограв біцепсами, Наташа Корольова оцінила.