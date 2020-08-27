Чоловік Наташі Корольової Сегей Глушко (Тарзан) похвалився одним зі своїх амплуа
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку артиста в «Instagram».
Тарзан опублікував фото з вистави "Чоловік на годину". На знімку він зображений поруч з колегою по сцені красунею-блондинкою Марією Горбань.
«Ми вже відіграли перший спектакль після перерви в Москві, і щосили готуємося до нового театрального сезону!», - написав чоловік Корольової.
Шанувальники підтримали артиста.
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"Удачі удачі і ще раз удачі у всьому», "такий задоволений♪ удачі, удачі, і ще раз удачі!!!» ,- пишуть в коментарях.
Відреагувала на публікацію Наташа Корольова. Вона поставила "лайк".
Нещодавно Тарзан опублікував фото, на котрому блиснув господарством в одних трусах. Він встав біля лампи таким чином, щоб у нього над головою утворився німб. Чоловік задер ногу, щоб його поза вийшла ще пікантніше. Крім цього, він напружив своє підкачане тіло і пограв біцепсами.
"Світити завжди, світити скрізь, світити, - і ніяких цвяхів,.....хто пам'ятає продовження?",- підписав фото Тарзан.
Варто відзначити, що для своїх 50-ти років виглядає він чудово.
Нагадавши, безсовісний Тарзан розкрив халат і виставив напоказ свій маленький краник: пікантне фото.
Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова і Тарзан вразили видом після гулянки, знімок без фотошопу.
Також Politeka писала, що Тарзан в одних трусах задер ногу і пограв біцепсами, Наташа Корольова оцінила.