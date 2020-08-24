Муж Наташи Королевой Тарзан сошелся в танцевальном баттле с известным российским певцом

Сергей Глушко, выступающий под сценическим псевдонимом «Тарзан», поделился новым фото в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке можно увидеть, как артист танцует лицом к лицу с темнокожим мужчиной. При этом в комментариях отмечают, что Тарзан решил помериться мастерством танца ни с кем иным как с автором хита «Шоколадный заяц» Пьером Нарциссом.

Стоит отметить, что Тарзан одет довольно скромно по своим меркам. Так, известный стриптизер танцует в простых черных штанах и белой футболке.

«Две легенды сошлись на танцполе!», - подписал снимок артист.

Его поклонники тут же начали комментировать фото, а жена Наташа Королева поставила под ним лайк.

«шоколадный заяц?», «Ого!», «Это ласковый мерзавец и сладкий на все Сто!!!! О-о-о», «Супер», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Тарзан опубликовал фото, на котором он был в одних трусах. Он встал около лампы таким образом, чтобы у него над головой образовался нимб. Мужчина задрал ногу, чтобы его поза получилась еще пикантнее. Кроме этого, он напряг свое подкачанное тело и поиграл бицепсами. Стоит отметить, что для своих 50-ти лет Тарзан выглядит превосходно.

«Светить всегда, светить везде, светить, - и никаких гвоздей,.....кто помнит продолжение?», - подписал фото Тарзан.

Напомним, бессовестный Тарзан распахнул халат и выставил напоказ свой маленький краник: пикантное фото.

Как сообщала Politeka, Наташа Королева и Тарзан поразили видом после гулянки, снимок без фотошопа.

Также Politeka писала, что Тарзан в одних трусах задрал ногу и поиграл бицепсами, Наташа Королева оценила.