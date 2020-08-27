Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски показала засмаглу фігуру в несподіваному образі

Цього разу на фан-сторінці моделі з'явився жаркий кадр, на якому Емілі позувала в яскравому бікіні насичено-синього відтінку. Причому позувала Емілі в білизні з атласу і з пікантним бантом на сідницях, які навіть не стала приховувати.

Таким чином модель в черговий раз показала себе в природному вигляді-відсутність макіяжу і укладання на голові стало вже своєрідною фішкою від знаменитості, яка вкрай обережно ставиться до впливу на свій шкіру. При цьому дівчина зовсім не соромиться своїх недоліків і дуже любить себе.

Фігуру Емілі не приховує, показуючи, як можна бути привабливою в будь-якому вигляді.

Судячи з фото, американська модель не звикла ховати своє тіло від цікавих поглядів фанатів. Модель любить підкреслювати свої достоїнства, адже тонка талія і пружні форми не можуть залишити байдужими шанувальників.

Раніше жаркий кадр, на якому Емілі позувала спиною до об'єктиву і показала сідниці у всій красі тут же став центром обговорення фігури зірки. Багатьох дивує пружна і рівна шкіра Емілі. Причому сама вона висловлюється про харчування просто:

"Я хижак. Я дійсно люблю м'ясо. Я жадаю заліза, і безумовно не з тих, хто їсть тільки салати. Я дотримуюся збалансованої дієти, щоб наситити організм енергією і бути здоровою", - одного разу розкрила секрет стрункості Емілі.

Причому вона підкреслила, що не фанатка тренувань у спортзалі. Замість цього вона насолоджується свіжим повітрям, займаючись йогою на природі або вирушаючи в піші прогулянки по місту. І схоже її догляд за собою і правда працює – такі форми не залишили нікого осторонь.

"хороший постріл ззаду", " начитана дівчина ....", "Щось йому (статуї) не особливо цікаво 😑 » "" гарний вигляд, пряме попадання!😍 ❤ ️ ", "Якщо хочеш прийти у форму, спробуй у нас, дитинко, подбати про тіло своєї мрії 💜», «сподіваюся, Instagram дає вам 1 долар за перегляд», «це просто несправедливо. Так добре", "розкіш і спокушання".

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