37-річний російський співак Сергій Лазарєв приголомшив публіку новим фото, на якому прекрасно все

Як пише Politeka.net, свіжий кадр з фотосесії Лазарєв опублікував в Instagram. Співак знову фотографувався у відомого фотографа Данила Головкіна, який знімає популярних російських зірок.

Лазарєв, якому досі приписують роман з Ані Лорак, позував на камеру в білосніжному піджаку, який він надів на голе тіло. Він повернув голову в сторону, щоб показати татуювання на шиї у вигляді букви N. Увагу шанувальників привернула брошка, яку Сергію причепили на піджак. Вона нагадувала замок у вигляді вогника.

За годину пост виконавця зібрав понад 20 тисяч лайків. Не стрималася, і поставила лайк під фото російська співачка Лоліта.

"Чумова фотографія, Сергій","а можна без піджака?", "Красунчик! А що татушек позначає N??", "Яка цікава брошка!", "Вогонь пожежа», «Ох, ну до чого ж красивий», «ого, неймовірний», «який бусічка», "Number one", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що артист насмішив шанувальників новим фото. У кадрі спокійний на вигляд Лазарєв позував поруч з грізним левом (правда, намальованим). Сергій, з легкою усмішкою на обличчі, безстрашно дивився в розкриту пащу звіра.

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