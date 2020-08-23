Російський співак Сергій Лазарєв поділився знімком, зробленим за кілька хвилин до виходу на сцену

Фото він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. У кадрі на Сергії чорна футболка, блейзер, темні вільні штани в світлу смужку і білі кросівки на товстій підошві.

На знімку він дивиться в сторону і тримає одну руку в кишені.

Де саме зараз гастролює Лазарєв, сказати складно, але в коментарях шанувальники пишуть, що чекають артиста в Ялті. Крім того, він розбавляє стрічку знімками з відпочинку на морі.

"Гарного концерту❤️", " який брутальний😍 🔥", "шикарний!!!❤ ️", "Красунчик ❤️😻", "Бог краси😍", "Бог", "50 відтінків чорного", – пишуть у коментарях захоплені шанувальники під фотографією артиста.

Раніше ми розповідали про те, що Лазарєв здивував шанувальників несподіваним визнанням. Зокрема, у себе на сторінці він розмістив фото, де сидить біля вікна в стильному вбранні: зеленій футболці, шортах і кросівках.

«Задумався.. Заїхав до дані в гості в його нову студію і шоурум! Давно з ним не бачилися, хоча дружимо вже тисячу років. Поговорили, зрозуміли, що не час в нашому віці розкидатися людьми", - підписав фото Лазарєв.

Нагадаємо, що Сергій Лазарєв показав сина, який підріс.

А ще Politeka писала, що роздягнений Лазарєв розсекретив тату на честь коханої жінки і видав її ім'я.

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