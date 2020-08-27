Актриса Тетяна Кравченко, яка запам'яталася українцям роллю Валюхи в серіалі "Свати", порадувала новим фото

Як повідомляє Politeka.net, знімок з'явився в соціальній мережі "Instagram" на фан-сторінці, присвяченій артистці.

"Розумна частка марнославства творчій людині взагалі необхідна. Вона в будь-якій професії потрібна... Йти вперед, бути кращим...» ,- сказано в підписі до фото.

На знімку Кравченко позує в саду біля квітучої червоної троянди. Актриса посміхається і мружиться через сонце.

Шанувальники Кравченка засипали компліментами улюблену актрису.

"Природна, неповторна, прекрасна актриса!!! Удачі і побільше нових ролей", "Дуже красива картинка виглядає красиво", "Танечка, ви прекрасні!", "Захоплююся Вами!!! Ви найкраща!! ВСІХ БЛАГ!!!🌹🌹🌹", "Улюблена актриса!!! Зі Святом!!! Удачі і успіхів у творчості!!!", "Ой ви Така молодець, здоров'я Вам міцного", "Красива в будь-якому віці !!! Любимо!!!!", "Лялечка, красуня", - пишуть в коментарях.

У той же час знайшли і ті, кому Кравченко на знімку виглядає постарілою.

"Старість - не радість", - зазначив користувач. А хтось навіть переплутав Тетяну Кравченко з її мамою. "Роки швидко летять", - відповіли на це в Мережі.

Нагадаємо, Валюха зі "Сватів" вразила нев'янучою красою, згадавши минуле:"за 50 - баба ягідка знову".

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