Актриса Татьяна Кравченко, которая запомнилась украинцам ролью Валюхи в сериале "Сваты", порадовала новым фото

Как сообщает Politeka.net, снимок появился в социальной сети "Инстаграм" на фан-странице, посвященной артистке.

«Разумная доля тщеславия творческому человеку вообще необходима. Она в любой профессии нужна... Идти вперед, быть лучшим...», - сказано в подписи к фото.

На снимке Кравченко позирует в саду возле цветущей красной розы. Актриа улыбается и щурится из-за солнца.

Поклонники Кравченко засыпали комплиментами любимую актрису.

«Естественная, неповторимая, прекрасная актриса!!! Удачи и побольше новых ролей», «Очень красивая картинка выглядит красиво», «Танечка, вы прекрасны!», «Восхищаюсь Вами!!! Вы лучшая!! ВСЕХ БЛАГ!!!🌹🌹🌹», «Любимая актриса!!! С Праздником!!! Удачи и успехов в творчестве!!!», «Ой Вы такая молодец, здоровья вам крепкого», «Красива в любом возрасте !!! Любим!!!!», «Куколка, красавица», - пишут в комментариях.

В то же время нашлис и те, кому Кравченко на снимке выглядит постаревшей.

"Старость - не радость", - отметил пользователь. А кто-то даже перепутал Татьяну Кравченко с ее мамой. "Годы быстро летят", - ответили на это в Сети.

Напомним, Валюха из "Сватов" восхитила неувядающей красотой, вспомнив прошлое: "За 50 - баба ягодка опять".

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