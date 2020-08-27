31-річний австрійський співак Томас Нойвірт, більш відомий як Кончіта Вурст, заінтригував публіку свіжим фото, змусивши вмирати від очікування

Як передає Politekа.net, артист опублікував новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав у напівголому вигляді з "ляльковим" красенем.

Кончіта оголила плечі, приспустивши "пухнасту" сіру кофту і пригорнулася до патрнера по фотозйомці в рожевому в'язаному светрі. Обидва стильних "бороданя" козирнули незвичайним кольором волосся. Вурст перефарбувалася з блондинки в рожевий.

Крім того, зірка і її товариш прикрасили вуха масивними сережками. 

"11 Вересня 2020 р. новий реліз з @louasril, створений @edomjusik", - підписала фото Кончіта.

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Користувачі кинулися коментувати побачене, не скуплячись на компліменти:

"Волосся з цукрової вати ❤️"

"Який милий !!!"

"Обожнюю цей макіяж😱"

"Великий сюрприз і радість"
 
"Як цікаво, не можу дочекатися 👏 💖 💖 👏 "
 
"Вау, ти виглядаєш чудово! З нетерпінням чекаю вашого виступу! 💕"
 
"В кінці тунелю є світло ... 😅 І це світло рожеве. 😍 (І на цей раз навіть без жалю про твоє натуральне волосся, тому що цей лук дійсно вражає! 😅 ) Розквітай далі, розквітай яскравіше і наповнюй світ своїм ароматом, прекрасна квітка! 😍 Ми любимо тебе, Кончіта! ❤️"
 
"Ось це так! 😍 Нарешті повернулася королева краси! 😍🙌"
 
"Ооооо мій Зевс! 🙌 Ого! 🙌 ✌ 😮 😍 Я загіпнотизований твоєю презентацією. Так красиво!💕 Солодкий вигляд, дорогий Том 🌟 💎 "

Раніше ми повідомляли, Вурст показала закулісне фото, на якому сиділа в тиші і темряві на спинці дивана. Втомлений Нойвірт склав руки на коліна і мрійливо подивився кудись убік. На ньому була розтягнута на грудях чорна майка і такого ж кольору обтягуючі штани.

Нагадавши, зірка "Євробачення" Кончіта Вурст без сорому і одягу похвалилася волохато-засмаглим тілом: занадто жарко.

Як повідомляла Politeka, переможниця " Євробачення "Кончіта Вурст оголила груди заради зухвалого фото:"справжня зірка".