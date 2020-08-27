31-річний австрійський співак Томас Нойвірт, більш відомий як Кончіта Вурст, заінтригував публіку свіжим фото, змусивши вмирати від очікування

Як передає Politekа.net, артист опублікував новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав у напівголому вигляді з "ляльковим" красенем.

Кончіта оголила плечі, приспустивши "пухнасту" сіру кофту і пригорнулася до патрнера по фотозйомці в рожевому в'язаному светрі. Обидва стильних "бороданя" козирнули незвичайним кольором волосся. Вурст перефарбувалася з блондинки в рожевий.

Крім того, зірка і її товариш прикрасили вуха масивними сережками.

"11 Вересня 2020 р. новий реліз з @louasril, створений @edomjusik", - підписала фото Кончіта.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не скуплячись на компліменти:

"Волосся з цукрової вати ❤️"

"Який милий !!!"

"Обожнюю цей макіяж😱"