31-летний австрийский певец Томас Нойвирт, сценический псевдоним которого Кончита Вурст, взбудоражил "глубоким" фото

Как передает Politeka.net, артист опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в полутемной комнате.

Певец впечатлил своим нарядом: на нем была растянутая на груди черная майка, открывшая превосходный вид на его подтянутый и рельефный торс, а также узкие брюки с поясом. Кончита сидела на диване, устремив свой задумчивый взгляд куда-то вперед и положив руки на согнутые колени. Мягкое освещение придало этому кадру некую загадочность.

"за кулисами фотосессии #SKINYxWURST", - подписал снимок артист.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, щедро наградив кумира комплиментами:

"Лучшее только впереди 🔥 Я очень за тебя рада😘 ♥ ️"

"Таааак круто 😍 Я был так доволен фотографиями. ❤️ Мечта. ❤️"

"Ох... Великолепно!... Так красиво😍"

"Как статуя 😍👏👏🖤"

"очень глубоко"

Ранее мы сообщали, Вурст обескуражила эпатажным образом. На одном из снимков звезда позирует в черном боди с кружевными вставками. Сверху наброшена шуба. На ногах артиста – высокие красные сапоги с узким носком и на шпильке.

На другом фото Вурст идет в черном кружевном белье, поверх которого распахнутый светлый плащ. Обут артист в высокие черные сапоги на шпильке.

Отметим, кадры произвели настоящий фурор в сети.

«О Боже! Это слишком красиво. Я даже не знаю что сказать. Идеальное тело! Кончита и Том прекрасны! 💋💞», «Лучшая серия ваших фотографий за долгое время», «Вот Это Да! Ты выглядишь так потрясающе! ❤️🔥Какой взгляд! 💥", "Женское и мужское начало в идеальном сочетании. 🙌 Безумие! 🚀», - отреагировали поклонники.

Напомним, звезда "Евровидения" Кончита Вурст без стыда и одежды похвасталась волосато-загорелым телом: слишком жарко.

Как сообщала Politeka, победительница "Евровидения" Кончита Вурст оголила грудь ради дерзкого фото: "настоящая звезда".