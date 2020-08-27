З'ясувалося, з яких причин ПриватБанк може раптово заблокувати рахунки підприємства

Про це йдеться в одній з останніх скарг, опублікованій на сайті Мінфіну, передає Politeka.net.

Так, за словами обуреного клієнта, виявився заблокованим рахунок підприємства, а разом з цим і кошти, призначені для співробітників, що йдуть у відпустку або відправляються у відрядження.

"20.06.2020 директора підприємства запросили у відділення для актуалізації даних, а 25.08.2020 заблокували рахунки. Це спричинило, в свою чергу, неможливість вчасно виплатити відпускні співробітникам підприємства і видати грошові кошти для відрядження. При зверненні до відділення менеджери розводять руками і радять звернутися на гарячу лінію. На гарячій лінії все ретельно записали і сказали чекати дзвінка. Вже третій день чекаємо дзвінка, а рахунки заблоковані", - йдеться у скарзі.

У Приватбанку, за словами клієнта пояснили блокування тим, що "йде перевірка актуалізації даних". Однак, точні терміни цієї перевірки керівництву підприємства не назвали.

"Як можна вплинути на дану ситуацію? Виходить замкнуте коло. Підприємство не нове і рахунки відкриті давно", - підсумував розчарований клієнт.

Раніше ми повідомляли, українець поскаржився на пропажу грошей після оплати комунальних послуг у ПриватБанку. За словами чоловіка, фінустанова двічі "підсунула" йому ліві платіжки для оплати комуналки.

"Одна була за світло з лівими реквізитами, потім бігав тиждень, по організаціях, щоб повернули гроші. Повернули через 5 місяців, але це мені коштувало звільнення з роботи. Другий раз оплата домофона з чужими реквізитами", - поскаржився клієнт.