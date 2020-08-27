Выяснилось, по каким причинам ПриватБанк может внезапно заблокировать счета предприятия

Об этом говорится в одной из последних жалоб, опубликованной на сайте Минфина, передает Politeka.net.

Так, по словам возмущенного клиента, оказался заблокированным счет предприятия, а вместе с этим и средства, предназначенные для сотрудников, уходящих в отпуск или отправляющихся в командировку.

"20.06.2020 директора предприятия пригласили в отделение для актуализации данных, а 25.08.2020 заблокировали счета. Это повлекло, в свою очередь, невозможность вовремя выплатить отпускные сотрудникам предприятия и выдать денежные средства для командировки. При обращении в отделение менеджеры разводят руками и советуют обратиться на горячую линию. На горячей линии все тщательно записали и сказали ждать звонка. Уже третий день ждем звонка, а счета заблокированы", - говорится в жалобе.

В ПриватБанке, по словам клиента объяснили блокировку тем, что "идет проверка актуализации данных". Однако, точные сроки этой проверки руководству предприятия не назвали.

"Как можно повлиять на данную ситуацию? Получается замкнутый круг. Предприятие не новое и счета открыты давно", - подытожил разочарованный клиент.

Ранее мы сообщали, украинец пожаловался на пропажу денег после оплаты коммунальных услуг в ПриватБанке. По словам мужчины, финучреждение дважды "подсунуло" ему левые платежки для оплаты коммуналки.

"Одна была за свет с левыми реквизитами, потом бегал неделю, по организациям, чтобы вернули деньги. Вернули через 5 месяцев, но это мне стоило увольнения с работы. Второй раз оплата домофона с чужими реквизитами", - пожаловался клиент.