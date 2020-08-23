В украинцев возникли проблемы с оформлением карт ПриватБанка

Об этом сообщила недовольная клиентка на портале Минфин.

По ее словам, получение карты превратилось для нее в настоящее испытание.

"Для того, чтобы получить обычную неименную карту с чипом нужно своими силами обойти все отделения города и найти ее. Сотрудникам горячей линии лень позвонить в отделение и просто уточнить наличие. Т.е. я, при побитых вчера антирекордах по заболеваемости вирусом и смертности в стране, должна посетить много потенциально опасных общественных мест, потому что сотрудникам лень позвонить в отделение, серьезно?", - недоумевает возмущенная женщина.

Она подчеркнула, что отношение работников банка клиентам оставляет желать лучшего.

"Ощущение как будто я не их клиент, а радоваться должна, что они вообще обслуживают меня хоть как-то.

И да, если ты хочешь оставить жалобу на сотрудника поддержки онлайн — ты потратил час, потому что он будет отвечать раз в несколько минут, делать вид, что он не понимает о чем ты и оправдываться", - сообщила клиента.

Отметим, что сотрудники банка уже ответили на данную жалобу и пообещали разобрать в ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что в ближайшее время по Уркаине будут работать отделения банков, в том числе и Приватбанка.

Так, в период с 22 по 24 августа в стране будут длительные выходные, из-за чего двери украинских банков, в том числе и государственного Приватбанка, будут закрыты в течение трех дней.