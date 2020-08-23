В украинцев возникли проблемы с оформлением карт ПриватБанка
Об этом сообщила недовольная клиентка на портале Минфин.
По ее словам, получение карты превратилось для нее в настоящее испытание.
"Для того, чтобы получить обычную неименную карту с чипом нужно своими силами обойти все отделения города и найти ее. Сотрудникам горячей линии лень позвонить в отделение и просто уточнить наличие. Т.е. я, при побитых вчера антирекордах по заболеваемости вирусом и смертности в стране, должна посетить много потенциально опасных общественных мест, потому что сотрудникам лень позвонить в отделение, серьезно?", - недоумевает возмущенная женщина.
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Она подчеркнула, что отношение работников банка клиентам оставляет желать лучшего.
"Ощущение как будто я не их клиент, а радоваться должна, что они вообще обслуживают меня хоть как-то.
И да, если ты хочешь оставить жалобу на сотрудника поддержки онлайн — ты потратил час, потому что он будет отвечать раз в несколько минут, делать вид, что он не понимает о чем ты и оправдываться", - сообщила клиента.
Отметим, что сотрудники банка уже ответили на данную жалобу и пообещали разобрать в ближайшее время.
Ранее мы сообщали, что в ближайшее время по Уркаине будут работать отделения банков, в том числе и Приватбанка.
Так, в период с 22 по 24 августа в стране будут длительные выходные, из-за чего двери украинских банков, в том числе и государственного Приватбанка, будут закрыты в течение трех дней.
Напомним, что ПриватБанк без предупреждения блокирует популярную услугу, происходящую со счетами
Как сообщала Politeka, ПриватБанк изменил правила снятия наличных, появилось важное уточнение
Также Politeka писала, что деньги не зачислились на счет, в Приватбанке предупредили украинцев