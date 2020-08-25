Клиенты в недоумении из-за пропажи денег после оплаты коммунальных услуг в ПриватБанке

О новом вопиющем инциденте рассказал недовольный клиент на портале Минфин.

По его словам, ПриватБанк дважды "подсунул" ему левые платежки для оплаты коммуналки.

"Одна была за свет с левыми реквизитами, потом бегал неделю, по организациям что бы вернули деньги. Вернули через 5 месяцев, но это мне стоило увольнением с работы. Второй раз оплата домофона с чужими реквизитами", - пожаловался он.

Клиент также добавил, что ПриватБанк "посоветовал" ему самостоятельно занятся поиском этой организации и требовать возврата средств именно от них.

"Приват написал письмо организации, которой перевел деньги за пол года пользованием этой услугой, а в ответ тишина. Пришел в банк узнать, почему не вернули мне деньги. Ответ банка, что бы я сам искал эту контору, что банк перевел мои деньги. Итог: кинули, деньги не вернули", - резюмировал он в своем отзыве.

"При осуществлении платежа, клиент самостоятельно выбирает получателя или же вводит реквизиты. Банк может отправить запрос на возврат средств, при этом, обращаем ваше внимание на то, что конечное решение о возврате средств принимает получатель перевода. Ксли получатель перевода не вернул средства, вы можете самостоятельно обратиться к получателю с квитанцией по платежу", - ответил на жалобу представитель ПриватБанка.

Отметим, что это не первый подобный случай, когда клиенты жалуются на исчезновение денег после оплаты коммуналки.

По словам другой клиентки, она оплатила услуги, но деньги не дошли до адресата, поскольку ПриватБанк закрыл реквизиты.

"Я оплатила коммунальные услуги ОСМД, но они не попали к адресату, так как банк закрыл реквизиты, а название ОСМД совпала. А теперь они мне пишут, чтобы я сама выбивала средства из ложного адресата. То есть, ошибка банка, а проблемы мои! Никому не советую поручать свои деньги Приватбанку", - отметила клиентка в своем отзыве.

Однако в Приватбанке сразу отвергли любые обвинения клиентки, которой до сих пор не вернули средства.

Напомним, что ПриватБанк без предупреждения блокирует популярную услугу, происходящую со счетами

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