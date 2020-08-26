Это уже не первый такой случай

ПриватБанк добивает клиентов своим отвратительным сервисом

Об этом в своем негативном отзыве написала клиентка, которую банк оставил без денег.

По ее словам, она подтвердила денежный перевод, прошла проверку, но через какое-то время ее счета были заблокированы.

"Захожу в приват24, не пустило. Написали - ваш номер не подтверждён, позвонила 3700, мне ответили Ваши счета заблокированы. На вопрос почему, сказали обращайтесь в отделение ПриватБанк. Поехала к ним, объяснила ситуацию, она долго что-то проверяла, сфотографировала меня, потом сказала, мы не можем вам разблокировать счета, банк прекратил с вами сотрудничество", - рассказывает она подробности скандала.

Клиентка также возмущается тем, что сотрудники ПриватБанка не могут ей назвать главную причину блокировки счетов.

"Опять же, на вопрос по какой причине, мне ответили то, что нет не какой информации, получить деньги свои со счетов я могу только от 1 до 3 суток. Вам позвонят с банка.. Вопрос, как такое возможно, почему я не могу узнать причину, ещё и должна свои деньги ждать три дня?", - резюмировала она в своем отзыве.

"Добрый день! Давайте разберемся в ситуации более подробно. Идем в личные сообщения", - отреагировал на жалобу представитель государственного ПриватБанка.

Напомним, что оплата коммуналки в ПриватБанке обернулась бедой, клиенты в отчаянии.

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