Это уже не первая подобная ситуация

Клиенты в недоумении, почему ПриватБанк не возвращает личные средства

Об этом говорится в негативном отзыве, который появился на тематическом портале Минфин.

По словам клиентки, она купила через ПриватБанк авиабилеты, но из-за карантина рейсы были отменены.

Однако, как рассказывает клиентка, ПриватБанк отказывается вернуть ей деньги, несмотря на инициативу авиакомпании.

"Авиакомпания предложила произвести замену даты вылета или вернуть денежные средства. Я выбрала возврат. 06.07.2020 года в системе Приват24 я оформила заявку на возврат билетов. 10.08.2020 года больше чем через месяц, я получила сообщение от Приватбанка следующего содержания: "Уважаемый клиент, добрый день. Информируем Вас о том, что в связи с ограничениями, вызванными вспышкой вируса, возврат средств будет произведен после завершения карантина", - рассказала она.

Помимо этого, как уверяет женщина, ПриватБанк не дает ссылки на нормативно-правовые акты для аргументирования своего решения.

"При этом Приватбанк не даёт ссылки на нормативно-правовые акты, которые позволяют им беспроцентно пользоваться моими деньгами. Приватбанк, объясните пожалуйста, что это за свинство и когда вы вернете мне деньги?", - задалась она вопросом.

"Доброе утро! Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах вас сразу сообщат", - отреагировал на жалобу представитель банка.

Напомним, что ПриватБанк без предупреждения блокирует популярную услугу, происходящую со счетами

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