Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала стильний пляжний образ

На відміну від знаменитих фітнес-моделей, дівчина дуже рідко з'являється на публіці в одних купальниках або мереживній білизні. Дівчина вважає за краще дивувати більш скромними, але не менш зухвалими кадрами.

Оскільки Гюль є рекламним представником трендового одягу, вона намагається показувати себе саме в сукнях, причому роблячи акцент саме на значній і об'ємної грудей. Саме тому фото, на якому Гюль приміряла чорний купальник з безліччю завязочек з тонкої тканини, вельми заінтригувало шанувальників.

Кожне фото, на якому модель демонструє " всю " себе відразу ж отримує бурхливий відгук фанатів:

"Вау, Екзотична дитинка", "прокляття hottttt, як шоколад🔥", " ви належите до безлічі нових чуттєвих і захоплюючих парадигм космічної неосяжності! 🔥 💓 🔥 ", "Вулкан краси і сенсу«,» неймовірна фігура«, » красиво❤❤❤❤❤«,» цей купальний костюм 👙 приголомшливий", "приголомшливий вид❤️❤️❤️, "завжди дивно".

До цього пишнотіла модель захопила фігурою в пікантному образі. Дівчина знає, як привернути увагу шанувальників до себе, тому кожен день розбурхує фанатів новими фото, на яких позує в різних образах.

Оскільки модель є рекламним представником відомого бренду одягу, міняти свій стиль чи не кожен день для дівчини не складає труднощів. Сьогодні Бахарі приміряла занадто коротку майку-топ, під якою зовсім не було білизни і Гюль з радістю продемонструвала значних розмірів груди.

"Ви втратили дівчинку?» - жартівливо написала Гюль під своїм постом, відзначаючи акаунт магазину одягу, який рекламує.

Як і очікувалося, Шанувальники не пройшли повз жаркого кадру:

"Ти жінка вогонь просто🔥 🔥 🔥", " суцільна пристрасть👅 🍒 👸 🏻 🍒 👅", " вони дуже великі😍 😍 😍 😍 👌 🏻", " хороша картинка🔥», «ти все ще виглядаєш так дивно красиво і дивно чудово, дивно мило, дивно гаряче і дивно сексуально, як завжди»«,» така мила дитинко🔥 💋«.

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