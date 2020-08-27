Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала стильный пляжный образ

В отличие от знаменитых фитнес-моделей, девушка очень редко появляется на публике в одних купальниках или кружевном белье. Девушка предпочитает удивлять более скромными, но не менее дерзкими кадрами.

Поскольку Гюль является рекламным представителем трендовой одежды, она старается показывать себя именно в платьях, причем делая акцент именно на внушительной и объемной груди. Именно поэтому фото, на котором Гюль примерила черный купальник с множеством завязочек из тонкой ткани, весьма заинтриговало поклонников.

Каждое фото, на котором модель демонстрирует "всю" себя сразу же получает бурный отклик фанатов:

«Вау, экзотическая малышка», «Проклятье hottttt, как шоколад 🔥», «Вы принадлежите к множеству новых чувственных и захватывающих парадигм космической необъятности! 🔥💓🔥», «Вулкан красоты и смысла», «невероятная фигура», «Красиво ❤❤❤❤❤», «Этот купальный костюм 👙 потрясающий», «Потрясающий вид❤️❤️❤️,» «Всегда удивительно».

До этого пышнотелая модель восхитила фигурой в пикантном образе. Девушка знает, как привлечь внимание поклонников к себе, поэтому каждый день будоражит фанатов новыми фото, на которых позирует в разных образах.

Поскольку модель является рекламным представителем известного бренда одежды, менять свой стиль едва ли не каждый день для девушки не составляет труда. Сегодня Бахари примерила слишком короткую майку-топ, под которой совсем не было белья и Гюль с радостью продемонстрировала внушительных размеров грудь.

«Вы потеряли девочку?» - шутливо написала Гюль под своим постом, отмечая аккаунт магазина одежды, которую рекламирует.

Как и ожидалось, поклонники не прошли мимо жаркого кадра:

«Ты женщина огонь просто🔥🔥🔥», «Сплошная страсть👅🍒👸🏻🍒👅», «они очень большие😍😍😍😍👌🏻», «Хорошая картинка 🔥», «Ты все еще выглядишь так удивительно красиво и удивительно великолепно, удивительно мило, удивительно горячо и удивительно сексуально, как всегда» «, «Такая милая детка🔥💋».

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