Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер спокусила своїми "багатствами" в костюмі
Відома красуня має армії фанатів по всьому світу, пише Politeka.net. Користувачі створюють фан-сторінки, присвячені зірці. Так, в одній з таких груп з'явилося фото Кайлі в стильному вбранні.
Зірка позувала у світлому костюмі. Короткий топ оголив види на тонку талію і пружний животик. А велике декольте додало пікантності образу.
Бюст моделі стиснувся і підстрибнув в глибокому розрізі, й виглядав спокусливо.
Міні-спідниця трохи зібралася на резиночках з боків і обтягнула стегна гарної форми.
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Довжина низу костюма дала помилуватися стрункими і рівними ніжками Дженнер, яка взула елегантні босоніжки.
Завершила образ стильна сумочка і зачіска, що складається з довгих хвилястих локонів.
За 15 годин пост зібрав понад 7000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі прийшли в захват від спекотного образу спокусниці.
"Королева", - написав один з фанатів.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала біля дзеркала, навівши на нього камеру.
Зірка постала в короткому топі, з-під якого стирчав мереживний ліфчик. Принади моделі напружилися, під притиснутою їх тканиною. Груди "вилазили" з сміливого декольте.
Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер вибрала для нового знімального дня спокусливий комплект: топ, що відкриває груди, а також штани з високою посадкою.
Білий колір вбрання відмінно підкреслив засмагу тіла популярної в мережі красуні, а фасон – її видатні форми: пишні стегна і груди, а також тонку талію.
Доповненням до образу стали туфлі на шпильках.
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