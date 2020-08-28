Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер спокусила своїми "багатствами" в костюмі

Відома красуня має армії фанатів по всьому світу, пише Politeka.net. Користувачі створюють фан-сторінки, присвячені зірці. Так, в одній з таких груп з'явилося фото Кайлі в стильному вбранні.

Зірка позувала у світлому костюмі. Короткий топ оголив види на тонку талію і пружний животик. А велике декольте додало пікантності образу.

Бюст моделі стиснувся і підстрибнув в глибокому розрізі, й виглядав спокусливо.

Міні-спідниця трохи зібралася на резиночках з боків і обтягнула стегна гарної форми.

Довжина низу костюма дала помилуватися стрункими і рівними ніжками Дженнер, яка взула елегантні босоніжки.

Завершила образ стильна сумочка і зачіска, що складається з довгих хвилястих локонів.

За 15 годин пост зібрав понад 7000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі прийшли в захват від спекотного образу спокусниці.

"Королева", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала біля дзеркала, навівши на нього камеру.

Зірка постала в короткому топі, з-під якого стирчав мереживний ліфчик. Принади моделі напружилися, під притиснутою їх тканиною. Груди "вилазили" з сміливого декольте.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер вибрала для нового знімального дня спокусливий комплект: топ, що відкриває груди, а також штани з високою посадкою.

Білий колір вбрання відмінно підкреслив засмагу тіла популярної в мережі красуні, а фасон – її видатні форми: пишні стегна і груди, а також тонку талію.

Доповненням до образу стали туфлі на шпильках.

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