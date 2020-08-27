В Пенсійному фонді України повідомили про важливе нововведення
Тепер пенсіонери зможуть скористатися низкою послуг не виходячи з дому. Для цього розроблено спеціальний додаток, повідомляє прес-служба Фонду.
Так, тепер розмір пенсії можна дізнатися за кілька хвилин, для цього більше не потрібно звертатися в управління Пенсійного фонду. Також можна самостійно прямо в додатку виправити неточності або неправильні дані, якщо щось подібне було допущено.
Крім того, в додатку можна отримати інформацію про:
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- своєї пенсії;
- нарахованій заробітній платі;
- стаж;
- перевірити реєстр застрахованих осіб;
- електронна пенсійна справа.
Також при виявленні неточних або неактуальних даних у своїй справі можна внести зміни в додатку.
Крім того, в додатку можна контролювати сплату роботодавцем страхових внесків і оцінювати свою майбутню пенсію.
У додатку "Пенсійний фонд" можна також подати заяву на призначення пенсії і всі необхідні для цього документи, а пенсійне посвідчення отримати в сервісному центрі.
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Нагадаємо, у 1,5 млн українців, які отримують мінімальні пенсії, з 1 вересня виплати трохи зростуть у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати до 5000 грн.
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