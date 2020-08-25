Раскрыты нюансы перерасчета пенсий после того, как Рада узаконила повышение минимальной зарплаты

Об этом пишет Politeka.net.

Как рассказал в эфире телеканала Украина 24 советник главы Минсоцполитики Николай Шамбир, пенсии у 1,5 млн украинцев увеличатся после того, как Рада утвердит решение о повышении "минималки".

"Сумма будет небольшая, и охваченное количество людей небольшое. Где-то на 1,5 млн пенсионеров повлияет повышение заработной платы. Минимальная зарплата 4723 грн с сентября будет 5000 грн", - подчеркнул советник и добавил, что размер пенсии для лиц старше 65 лет будет составлять 40% от минималки.

Следует заметить, что до сентября минимальная пенсия для украинцев, которым исполнилось 65 лет и которые выполнили условия по стажу, составляет 1889 грн. С сентября сумма составит 2 тысячи гривен.

Советник главы Минсоцполитики также уверяет, что повышение минималки и пенсий не создаст лишних нагрузок на госбюджет.

"Практически все пенсии сейчас подлежат повышению. Есть пенсии, которые сейчас не индексируются. Но также мы работаем над тем, чтобы в следующем году полностью охватить всех вопросом индексации", - добавил Шамбир в эфире телеканала.

Стоит отметить, что сегодня, 25 августа, Верховная Рада поддержала увеличение минимальной зарплаты в Украине до 5000 гривен.

Такую инициативу поддержали 295 народных депутата. В документе сказано, что минимальная зарплата уже с 1 сентября вырастет с 4723 до 5000 гривен.

Помимо этого, в следующем году власть планирует еще дважды повысить размер минимальной зарплаты: в июле до 6 тысяч, в декабре - до 6500 гривен.

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