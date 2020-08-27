Популярна українська виконавиця Настя Каменських подражнила пікантним кадром у ванній
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
На фото Настя Каменських позує в чорному мереживному пеньюарі, поставивши ногу на ванну.
"Любов до себе, спорт, правильне харчування і правильний догляд - все це робить жіноче тіло красивим і підтягнутим 😍 Одна з моїх улюблених домашніх спа процедур - це скрабування з ефектом холодного обгортання, які за кілька хвилин підтягує шкіру, а ще прибирає набряклість», - написала артистка.
Артистка підкреслила, що їй дуже важливо бачити свою шкіру в хорошому стані після перельотів або багатьох годин в дорозі, коли попереду концерт.
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«Та й просто перебуваючи вдома, влаштувати собі класний ритуал по догляду за собою - кілька хвилин м'яко масажувати своє тіло дрібними частинками скрабу і після - прийняти розслабляючий душ", - зазначила співачка.
У мережі не змогли пройти повз таке спокусливе фото Каменських.
"А чого в ванну Потапа не посадила?Ми за будь-який ваш спільний контент", "Я б спинку потер", "Красуня", - пишуть у коментарях.
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