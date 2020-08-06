Знаменитая украинская певица Настя Каменских поделилась необычным роликом, который записывала на протяжении полугода

Уже довольно длительный период Настя активно пользуется молодежным приложением "Тик-Ток". Певица не только стала популярна на данной платформе, но еще и успевает там набирать свою аудиторию с новым размахом. Записывая специальные видео для приложения, Настя принимает участие в разных челленджах, устраивает свои и даже меняет образы благодаря фильтрам.

Поэтому, монтаж оригинальных роликов для нее не проблема. В этот раз в Инстаграм Настя поделилась одним из таких видео, в котором показала, как менялась на протяжении полугода, как выглядела без макияжа и даже восхитила яркой внешностью с нюдовым мейкапом. При этом стоит отметить, что во время одного из своих интеревью с блогером Настя заявила: она не пользуется уколами красоты, не делала ботокс и категорически против делать губы.

В то же время певицу часто сравнивают с Ани Лорак, которая, как известно, совершенно не прочь воспользоваться услугами косметолога.

«Прикольно 👍», «Ааа круто ❤️❤️❤️», «У меня аж глаза закружилась 🤪😂❤️», «Шо уже?!😍», «Крутяк, слов нет...🔥», «Это просто шедеврально🙌🙌🙌🙌ребзя зацените пож мой шок контент💖💖💖💖», «Баба 🔥🔥🔥», «Боже, Настю, як я тебе по-людськи люблю!!!😍❤️👏👏👏», «Вы самая очаровательная женщина 😍❤️🌹», «Ваууу, горячее стала, конечно же, под конец🤩🤩🔥❤️», «Красота и только🔥😂», - пишут пользователи.

Напомним, мы писали ,чтоАни Лорак заметно помолодела, однако уколы ботокса все же сказались на ее красоте. Впрочем, многие фанаты одобряют подобное, заявляя, что певица выглядит хорошо и моложе с каждным днем - это ее не портит, а придает шарма. Другие комментаторы в Инстаграм также пишут, что певице следует "давно остановиться.

До этого Настя решила подчеркнуть свою фигуру в модном нюдовом костюме. При этом девушка прошлась на улице и весело потанцевала перед объективом, привлекая внимание к себе.

И если днем ранее девушку раскритиковали за откровенный вид в белом белье и неуместные танцы в ванной, то в этот раз пользователи сети вохстились роликом:

«Мощнейше ворвалась😂», «Четко под трек подошло🔥🔥», «Летящей походкой 😎», «Такая классная 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓», «Чертовка, разгоняет тоску!!!», «Такой же», «Шикарная 👍», «Обожнюю ♡», «@kamenskux у нас mood как у всех муда....ов😂», «Supeeerrr🔥🔥👍👍👍», «. Бабочек наблюдаим ✨💫🎶», «Настюшка - зажигалка🔥🔥», «Я первая 😍😍😍 Настя ,вы как всегда на высоте», - пишут пользователи.

Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".