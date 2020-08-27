Відома російська телеведуча Ольга Бузова показала, як веселиться зі своїм хлопцем в пікантному вигляді

Вже досить давно ексцентрична Ольга Бузова зустрічається з Давидом Манукяном. Пару об'єднує не тільки любов до відпочинку, однакові теми для розмов, але ще і з недавніх пір - музична творчість. Ольга почала співати пару років тому, А Давид відносно недавно, але все одно зміг прославитися.

Кожне спільне відео зірок викликає досить неоднозначну реакцію в мережі, адже далеко не всі користувачі добре ставляться до витівок артистів. Цього разу ролик з відпочинку Бузової і Манукяна чимало розбурхав мережу. Струнка телеведуча повеселилася з чоловіком перед об'єктивом в салатовому бікіні і посвітила принадами в сміливому вигляді.

Ось як реагують шанувальники:

"Танцюємо макарену 🥰 » «" що за трек?", "💃 💃 💃 💃 💃Неможливо не повторювати за вами", "обож обожнюю, поважаю вас", " відписалася ніби від усіх Ло * кових танців, це вже не смішно, в світі є стільки прекрасних речей, а доводиться дивитися на цю дурість і несмак вічно голу і дригающуюся !«,» Солодка парочка😍«,» танцюйте поки молоді«, "Просто принадність" « " Ольга у тебе тільки купальник є нормальний? У тебе ж чоловік поруч, все одно стрьомна🙊 🙉 🤔, " - пишуть користувачі.

Також ми писали, що молодий чоловік, з яким вже давно зустрічається Ольга Бузова, Давид Манукян, більш відомий під псевдонімом Дава, влаштував справжню вечірку з нагоди презентації нової Пенсі. Артист презентував кліп на композицію «Ролекс». Вечірку вирішив відвідати і відомий співак Філіп Кіркоров, який відразу ж опинився в центрі пікантної події.

Відвідати вечірку чоловік вирішив не випадково, адже саме він створював композицію разом з Давидом. Музичний кліп викликав бурхливу реакцію у користувачів, деякі навіть піддали його жорсткій критиці. Втім, ролик набрав безліч переглядів, як і відео з вечірки з нагоди презентації.

Вся справа в тому, що під час вечірки стався незвичайний казусний випадок. Ольга Бузова, відзначаючи презентацію кліпу свого хлопця, вирішила залізти на стіл, щоб станцювати.

А головний гість вечора Філіп Кіркоров поспішив допомогти співачці і скласти їй компанію, але трохи не розрахував і стягнув сукню з Бузовою, яка привселюдно оголила груди. Збентежено засміявшись, Ольга поспішила приховати свою ганьбу. Відео з пікантним моментом тут же з'явилося на Ютубі, в мережі користувачі порадили співачці надіти ліфчик, щоб подібного не відбувалося.

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