У мережі опублікували яскраві фото коханої жінки молдавського співака Дана Балана, що викликали у публіки заздрість

Як передає Politeka.net, 62-річна мама артиста Людмила Балан (теж співачка) виставила кілька пам'ятних кадрів у своєму мікроблозі в Instagram.

На одному з них нестаріюча блондинка постала на пляжі сидячою на лежаку. На ній було нескромне біле міні-плаття, що дозволило розгледіти всі принади її апетитної фігури. Людмила сперлася на руки, вип'ятивши пишні груди, а також блиснула стрункими ніжками.

"Лови момент !!! Будь щасливий зараз!!! Кожне "сьогодні" - привід для радості...🙏 ❤ ️",- підписала цей кадр зірка.

На іншому фото мама Балана здивувала ніжним і сонячним виглядом в жовтій сукні в горошок. Блондинка стояла біля стіни, опустивши руки і грайливо стрельнувши оченятами кудись убік.

"Одне - дерево щастя, інше - дерево печалі. Яке дерево будеш поливати, такі плоди і будеш їсти", - поділилася мудрістю Людмила.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, трохи заздрячи Дану. Адже у нього і мама - "вогонь", і можлива наречена, співачка Тіна Кароль - їй під стать (в мережі ходять чутки, що співак закрутив роман з колегою по "Голосу країни").

"Яка у Дана мама красуня💜"

"Мама Люда, карколомна, найкрасивіша і приголомшлива❣️️ ️ ️ "

"Дан просто щасливчик, такі у нього дві Білі Королеви 😍"

"Ви шалено чарівні! 😍 💕"

"Слів не вистачить описати вашу красу 😻❤️"

"Найкрасивіший наряд жінки - це щастя! Носіть його не знімаючи !!!😘"

"Ну просто неймовірна😍 😍 😍 жовтий колір вам дуже підходить 😍 😍 😍 "

Нагадаємо, що мама Балана, яку називають копією Тіни Кароль, в купальнику приголомшила бюстом: "це незаконно!".

Як повідомляла Politeka, у мережі обговорюють підготовку до весілля Тіни Кароль і Дана Балана: "плаття підібрала, туфлі купила".

Також Politeka писала, що у словах мами Дана Балана побачили сумне послання Тіні Кароль: "не відштовхуй те, що....".