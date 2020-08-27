У мережі опублікували яскраві фото коханої жінки молдавського співака Дана Балана, що викликали у публіки заздрість
Як передає Politeka.net, 62-річна мама артиста Людмила Балан (теж співачка) виставила кілька пам'ятних кадрів у своєму мікроблозі в Instagram.
На одному з них нестаріюча блондинка постала на пляжі сидячою на лежаку. На ній було нескромне біле міні-плаття, що дозволило розгледіти всі принади її апетитної фігури. Людмила сперлася на руки, вип'ятивши пишні груди, а також блиснула стрункими ніжками.
"Лови момент !!! Будь щасливий зараз!!! Кожне "сьогодні" - привід для радості...🙏 ❤ ️",- підписала цей кадр зірка.
На іншому фото мама Балана здивувала ніжним і сонячним виглядом в жовтій сукні в горошок. Блондинка стояла біля стіни, опустивши руки і грайливо стрельнувши оченятами кудись убік.
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"Одне - дерево щастя, інше - дерево печалі. Яке дерево будеш поливати, такі плоди і будеш їсти", - поділилася мудрістю Людмила.
Користувачі кинулися обговорювати побачене, трохи заздрячи Дану. Адже у нього і мама - "вогонь", і можлива наречена, співачка Тіна Кароль - їй під стать (в мережі ходять чутки, що співак закрутив роман з колегою по "Голосу країни").
"Яка у Дана мама красуня💜"
"Мама Люда, карколомна, найкрасивіша і приголомшлива❣️️ ️ ️ "
"Дан просто щасливчик, такі у нього дві Білі Королеви 😍"
"Ви шалено чарівні! 😍 💕"
"Слів не вистачить описати вашу красу 😻❤️"
"Найкрасивіший наряд жінки - це щастя! Носіть його не знімаючи !!!😘"
"Ну просто неймовірна😍 😍 😍 жовтий колір вам дуже підходить 😍 😍 😍 "
Нагадаємо, що мама Балана, яку називають копією Тіни Кароль, в купальнику приголомшила бюстом: "це незаконно!".
Як повідомляла Politeka, у мережі обговорюють підготовку до весілля Тіни Кароль і Дана Балана: "плаття підібрала, туфлі купила".
Також Politeka писала, що у словах мами Дана Балана побачили сумне послання Тіні Кароль: "не відштовхуй те, що....".