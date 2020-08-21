В сети появились яркие фото любимой женщины молдавского исполнителя Дана Балана
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм матери артиста Людмилы Балан появилось свежее соблазнительное фото. 62-летняя красотка поразила кадрами в нежном голубом костюме. Женщина сверкнула довольно пикантным декольте: тесный топ на веревочках взбудоражил сеть. Балан стояла на фоне бассейна и игриво улыбалась на камеру.
«Через 20 лет вы будете больше разочарованы теми вещами, которые вы не делали, чем теми, которые вы сделали. Так отчальте от тихой пристани. Почувствуйте попутный ветер в вашем парусе. Двигайтесь вперед, действуйте, открывайте!», - подписала фото Людмила.
За день ее фото собрало более 1,5 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов, вопросов о Дане, а также отзывов о том, что Людмила с Тиной Кароль очень похожи.
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«Мама Люда может вы знаете когда будет свадьба? Мы устали уже ждать», «Людочка! Радуюсь каждому новому посту от Вас. Вы наше солнышко!», «Как же Дану повезло с мамой! Людмила вы великолепны», «Женщина огонь», «Копия Тины», «Вы просто великолепны», «Вы такая солнечная», «Вам так идёт голубой цвет, глаза очаровательные», «Богиня», «Вы с Кароль очень похожи, это не случайность», - пишут пользователи сети.
Напомним, что мама Балана, которую называют копией Тины Кароль, в купальнике ошеломила бюстом: "Это незаконно!".
Как сообщала Politeka, в сети обсуждают подготовку к свадьбе Тины Кароль и Дана Балана: "Платье подобрала, туфли купила".
Также Politeka писала, что в словах мамы Дана Балана увидели грустное послание Тине Кароль: "Не отталкивай то, что....".