43-річну українську гумористку, зірку "Кварталу 95" Олену Кравець, яка заразилася китайським вірусом, рятують лікарі

Про те, що актрису скосила небезпечна недуга, розповів її колега Євген Кошовий.

За словами актора, за кілька днів до зйомок нових випусків Кварталу 95 тест Кравець на коронавірус виявився позитивним.

«У найближчих ефірах її не буде. Сумно, але такі наші реалії-ніхто не застрахований від цього вірусу. Благо у всіх інших акторів і членів знімальної групи результати тестів негативні», — сказав Кошовий.

Відзначається, що жіночий квартал продовжить знімати нові випуски без Кравець. Головну зірку шоу замінять чотири актриси: Ірина Сопонару, Ольга Жуковцева, Анастасія Оруджова і Валерія Товстолес.

Тим часом українці бажають улюбленої артистки якнайшвидшого одужання, і чекають її повернення на сцену.

"Любимо дуже, молимося, Все Буде Добре", "Якнайшвидшого і легкого одужання!!!", "Вірю, світи", "Олена Одужуйте швидше", "Оленка, якнайшвидшого вам одужання❤️", "улюблена наша Оленка, дуже переживаємо за твій стан здоров'я скоріше одужуй, будемо за Тебе молитися нехай Господь Бог допоможе тобі разом з докторами якнайшвидшого одужання. Оленко, ти сильна витривала все Буде Добре", "бажаю якнайшвидшого одужання! Без вас Квартал Не Квартал!", "Тримайся, дорога!",- пишуть в мережі.

Нагадаємо, що щаслива Кравець підкорила неймовірною чарівністю:»красуня".

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