43-летняя украинская юмористка, актриса "Квартал 95" и "Женского квартала" Елена Кравец впечатлила вкусным фото

Как передает Рoliteka.net, на фан-страничке звезды в Инстаграм появился свежий снимок, на котором Елена предстала в весьма соблазнительном образе.

Актриса позировала в синем "воздушном" платье с вырезами на рукавах и пикантной зоной декольте: от манящей "складочки" невозможно оторвать взгляда.

Кравец обхватила себя руками, немного задрала голову и дерзко взглянула в камеру. Идеальная укладка и броский макияж, а также нежные серьги дополнили ее роскошный лук.

"Внимание! Хочешь иметь автограф Лены? А у тебя есть такая возможность!

Условия очень простые: 1. Быть подписанным на Лену(@lennykravets) и фан-клуб (@elenakravetsof) 2. Отметить в комментариях одного друга

Ну и быть активным! 💥Потому что 10 (слышите? Десять1️⃣0️⃣) победителей выберет рандом, а ещё 1️⃣ я! Этот автограф получит самый активный! Лайкай, комментируй, делай репосты и т.п. - и автограф твой😜 Всем удачи😘 Стоп 01.09☺️ P. S. Отмечать друзей можно бесконечно, один комментарий - один друг😎", - говорится в подписи к кадру.

Пользователи за считанные часы успели прокомментировать: "Хочу, очень хочу!❤️"; "Лучше совместное фото".

Ранее мы сообщали, Кравец приняла участие в флешмобе в соцсети, посвященному борьбе женщин с насилием. Актриса разместила в Инстаграм черное-белое фото, сделанное со своей дочерью Машей.

"Моя мама когда-то давно сказала мне: «Доченька, запомни, ни одно насилие не имеет оправдания. Только ты почувствуешь его запах рядом с собой - собирай вещи и уходи оттуда, где тебя унижают». Именно это я говорю своим девочкам, то же хочу сказать всем женщинам в мире. Пусть только фото остаются черно-белыми, а жизнь играет красками)", - обратилась к женщинам Кравец.

Напомним, что счастливая Кравец покорила невероятным обаянием: «Красавица».

Как сообщала Politeka, эффектная Кравец впечатлила моложавым образом: уникальное фото.