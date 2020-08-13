Гарик Харламов раскритиковал Александра Лукашенко за подавление протестов в Беларуси

Как передает Politeka.net, российский юморист посвятил целый пост в Instagram ситуации в соседней стране.

По его словам, происходящее в Беларуси уже выходит за рамки.

"Это же просто жесть. Стараюсь не лезть в политические истории, но это уже выходит за рамки просто заварушки. Я очень люблю Беларусь, у меня полно друзей оттуда, миллион раз был в Минске, Бресте и тд.", - отметил Харламов.

Комик уверен, что в сложившеюся ситуации в стране Александр Лукашенко действует неправильно.

"И к Лукашенко у меня не было никогда особо никаких негативных мыслей. Всюду чистенько, красиво. Даже вызывал симпатию. Теперь я вижу, как «батька» лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями. Люди имеют право на протест, на отстаивание своей точки зрения! Нельзя за это его избивать и унижать", - считает комик.

По словам Харламова, это может очень плохо закончиться.

Напомним, массовые протесты в Беларуси вспыхнули в воскресенье, 9 августа. После закрытия избирательных участков обнародовали данные официального экзитпола.

Согласно им, на президентских выборах Александр Лукашенко набрал 79,7%. Однако по данным независимого опроса, Тихановская набрала 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

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