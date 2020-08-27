Вкладники ліквідованого банку «Аркади» у паніці, оскільки виявилося, що повернути свої гроші в повному обсязі зможуть не всі

Рішення про віднесення банку "Аркада" до категорії неплатоспроможних не пов'язане зі зменшенням бізнес-активності внаслідок пандемії. Про це заявив глава Національного банку України Кирило Шевченко в ході брифінгу.

"Таке рішення було прийнято для захисту кредиторів і вкладників банку. Причина виведення банку з ринку – зменшення нормативу капіталу менш ніж до однієї третини від мінімально встановленого рівня. У банк введена сьогодні вранці тимчасова адміністрація. Я хочу підкреслити, що ці заходи жодним чином не пов'язані з пандемією і зменшенням бізнес-активності. Проблема банку виникла через втрату активів, це будівлі та земельна ділянка, яка знаходиться в Києві на вулиці Ольгінська", – сказав Шевченко.

Зазначається, що 72% вкладників банку "Аркада" (4746 осіб), чиї вклади становлять менше, ніж гарантована державою сума – 200 тис.грн, отримають свої гроші в повному обсязі. Інші всю суму повернути не зможуть.

При цьому, за даними КМДА, в будівництво об'єктів вклали гроші близько 13 тисяч інвесторів, разом з членами їх сімей кількість постраждалих становить понад 30 тисяч.

Також в НБУ додали, що ліквідація банку «Аркада» не вплине на роботу всієї банківської системи України, оскільки його активи становили менше, ніж 1,1% від усіх.

Тим часом українці, які мали вклади в «аркаді» дуже переживають через ситуацію, що склалася.

«Отримую в Аркаді пенсію з пенсійного фонду банківського управління (готівкою). Ці кошти вкрай потрібні зараз. Як іх отримати? Також там є накопичені кошти дитячого фонду фонду до повноліття (воно настає в лютому) 2021 року. Як іх отримати?», «А що робити позичальникам та інвесторам банку? Кредит потрібно сплачувати, а будівництво зупинилось», «10% вкладників залишилися без грошей, 13000 сімей, якщо бути точніше», «Що буде з іпотечними кредитами?», - пишуть питання Національному банку.

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