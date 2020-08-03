Стало известно, как именно от экономического кризиса и карантина пострадала украинская экономика

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре, который был подготовлен Нацбанком, пишет Politeka.net.

По информации госрегулятора, в июне 2020 года усугубилось падение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) до 9,6% г/г (8,9% было в мае).

А главный отрицательный вклад внесло снижение производства в сельском хозяйстве (40,6%), которое было спровоцировано низкой урожайностью и запоздалым началом жатвы.

В документе, который подготовил НБУ, также говорится, что показатели большинства видом экономической деятельности были увеличены после смягчения карантина, возобновления внутреннего и внешнего спроса.

Что касается падения в промышленности, то оно замедлилось до 5,6% г/г, и был возобновлен рост в оптовой и розничной торговле. А замедление спада в грузовом транспорте было обусловлено увеличением объемов транзита газа.

Ранее мы рассказывали про обвал гривны, который поможет возродить национальную экономику.

Для оживления экономики нужны финансовые вливания, которые можно получить, в том числе и за счет девальвации гривны.

Тем более Нацбанк уже показал, что он не планирует возвращаться к низкому курсу доллара в Украине.

Тренд на ослабление национальной валюты на текущей неделе продолжится, поэтому сейчас лучшее время для покупки валюты, пока она не выросла в цене. А вот продавать ее спешить не надо, можно продешевить.

Напомним, в МВФ предупредили, что уничтожит экономику: "Почти в два раза больше, чем..."

Как сообщала Politeka, новый кризис добьет украинцев, урежут зарплаты еще больше: названы сроки.

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