В Украине окончательно ликвидировали банк, который оказался неспособным вернуть деньги вкладчикам самостоятельно

Как сообщает Politeka.net, об этом рассказала пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц. Нацбанк, в свою очередь, представил рейтинг самых проблемных украинских банков.

Накануне ФГВФЛ закончил процедуру ликвидации "Авант-Банка". По данным ведомства, 96% вкладов клиентам организации полностью компенсировали, общая сумма достигла 550 миллионов гривен. Долги, которые не удалось вернуть из-за нехватки имущества банка, признали погашенными.

Стоит отметить, что "Авант-Банк" назвали проблемным в конце 2015 года. Уже в следующем году Нацбанк признал его неплатежеспособным, а затем инициировал его ликвидацию. По данным НБУ, владельцем компании был бывший народный депутат БПП Алексей Савченко.

Как сообщает государственный регулятор, на фоне эпидемии украинские банки понесли немалые убытки или как минимум потеряли прибыль по сравнению с 2019 годом. Самым плохим месяцем 2020 года стал июнь, когда компании потеряли больше всего денег. Нацбанк назвал десятку самых убыточных банков по итогам первого полугодия:

"Укрэксимбанк" (-1,9 млрд грн)

"Проминвестбанк" (-219 млн грн)

"Кредит Днепр" (-148 млн грн)

"Правэкс Банк" (-79 млн грн)

"БТА Банк" (-43 млн грн)

"Аркада" (-9,75 млн грн)

"Форвард" (-9,5 млн грн)

"Юнекс Банк" (-8,3 млн грн)

"АП Банк" (-7,5 млн грн)

"УБРР" (-6 млн грн)

В Нацбанке отметили, что основной причиной снижения показателей стало исполнение задачи регулятора о создании резервов под прогнозируемые кредитные убытки - именно они перетянули на себя большую долю прибыли.

Впрочем, есть банки, которые заработали несмотря на кризис. Так лидер рейтинга, "ПриватБанк", за шесть месяцев получил 14 млрд гривен (прибыль сократилась на 23,2%); "Ощадбанк" - 3,6 млрд грн; "Райффайзен Банк Аваль" - 2,07 млрд грн; "ПУМБ" - 1,25 млрд грн; "Ситибанк" - 673 млн грн.

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