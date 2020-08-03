В прошлом году все было совсем иначе

Эпидемия китайского вируса и карантинные ограничения заставили украинцев дольше хранить наличные деньги

Как пишет Politeka.net, такое заявление в социальной сети "Facebook" опубликовала пресс-служба Нацбанка.

В 2020 году в Украине количество наличных денег увеличилось на 61,2 миллиарда гривен (на 14,4%). Как подсчитали представители НБУ, состоянием на 1 июля в обращении было 486,3 миллиарда гривен: из них 483,4 миллиарда - банкнотами, и еще 2,8 миллиарда - монетами. Больше всего - купюр номиналом 200 гривен.

"Следовательно, на одного украинца приходится 71 банкнот, а разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа, - 185 (в начале года - 70 банкнот и 182 монеты соответственно)", - такие данные проводятся в сообщении.

Как считают в госструктуре, во время карантина наличка стала дольше задерживаться "на руках", и на это могли повлиять много факторов. Так из-за ограничений украинцы стали покупать товаров и оплачивать услуги, а вместо этого началось массовое скопление денег на "черный день". По словам пресс-службы, такое же явление наблюдали и в других странах, которые ввели карантин.

Кроме того, улучшилась социальная защита населения, украинцы получили дополнительную денежную помощь включая пенсионеров, которые традиционно предпочитают пользоваться наличными средствами. В НБУ предполагают, что во время карантина люди стали чаще рассчитываться неофициально.

Нацбанк также сообщил, что впервые с начала июля возобновил покупку валюты. Так 27-31 числа регулятор закупил на межбанковском рынке 38 миллионов долларов, но интервенций по продаже валюты не было. Несмотря на это, по итогам июля появилось отрицательное сальдо в 368,7 миллиона долларов. Всего НБУ приобрели валюты на 130 миллионов долларов и продал 498,7 миллионов.

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