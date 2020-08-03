Стало известно о нововведениях, которые были внедрены Нацбанком

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба государственного регулятора.

Сообщается, что была усовершенствована процедура применения цифровой собственноручной подписи в банковской системе Украины.

В частности, госрегулятор в лице Нацбанка отменил ограничения на создание своей цифровой подписи только одним инструментом подписания — стилусом.

Помимо этого, распоряжением НБУ была распространена возможность подписания документов цифровой подписью на лиц, изъявивших желание воспользоваться банковскими и/или финансовыми услугами банковского учреждения.

В пресс-службе Нацбанка подчеркнули, что подобные нововведения будут иметь положительное влияние на рынок банковских услуг и распространения финансовой инклюзии, ведь они могут упростить для банков процесс привлечения новых клиентов и заключение договоров с ними.

Такие нормы прописаны в постановлении НБУ от 30.07.2020 № 110 "О внесении изменений в Положение о применении цифрового собственноручной подписи в банковской системе Украины", которое официально вступает в силу с 1 августа 2020 года.

Ранее мы писали, что украинцы, которые пользуются банковскими картами, смогут снимать наличные прямо на кассах продуктовых супермаркетов.

Сервис доступен для карт MasterCard и для клиентов Приватбанка, Ощадбанка и Райффайзен Банк Аваль.

Для того, чтобы получить наличные на кассе торговой точки, украинцу необходимо лишь оплатить товар банковской картой на любую сумму и сообщить кассиру, что вы желаете снять наличные.

За одну транзакцию украинцы могут снять до 500 гривен.

Напомним, снятие налички на кассах магазинов, украинцам назвали главные условия: "Уже в августе...".

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