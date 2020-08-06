Знаменитая модель из Victoria’s Secret Жизель Оливейра показала романтичный образ в корсете

Звезда поделилась новыми снимками в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фотографиях Жизель позирует на балконе многоэтажки, наслаждаясь лучами летнего солнца. Внимание к себе тут же привлекает оригинальный наряд модели. Так, для фотосессии Оливейра надела белый корсет из легкой, полупрозрачной ткани. Наряд украшен нежными розовыми цветами, что делает образ модели еще более романтичным.

Красотка решила обойтись минимумом макияжа, поэтому ее лицо выглядит свежо и естественно. Роскошные волосы модели свободно развеваются на ветру. Видно, что модель получает от фотосессии настоящее наслаждение.

Поклонники Оливейры оставили под снимками множество лайков и восторженных комментариев.

Ранее мы писали, что Оливейра поделилась свежими фотографиями в своем Инстаграм.

На фото Оливейра позирует в простой домашней обстановке, выставляя напоказ свое подтянутое тело в облегающем наряде для занятий йогой. Ее голубой костюм состоит из топа с оригинальным декором в виде крупных дырок на спине и обтягивающих штанов.

Модель позирует спиной к камере, поэтому зрители могут по полной насладиться ракурсом, который позволяет красотке выставить свою аппетитную пятую точку в самом выгодном свете и не скрывает ничего.

Поклонники знаменитой модели оставили под снимками множество восторженных отзывов, в которых по достоинству оценили красоту звезды.

Напомним, роскошная брюнетка из Victoria’s Secret выставила напоказ самый лакомый кусочек: "этот ракурс не скрывает ничего".

Как сообщала Politeka, жгучая брюнетка из Victoria’s Secret подразнила аппетитными булочками в штанах для йоги.

Также Politeka писала, что модель Victoria’s Secret без белья нагнулась, едва не засветив свои "ягодки".