Известная модель Victoria’s Secret Жизель Оливейра покорила идеальной фигурой в смелом костюме

Как сообщает Politeka.net, фото звезда опубликовала у себя в Инстаграм. Жизель любит баловать поклонников откровенными позами на фото. Этот раз не стал исключением. Красотка надела коротенькие шортики, оголив свои невероятно красивые ножки. Девушки присела, широко расставив ноги. Поза получилась очень горячей.

«2 месяца назад», - подписала снимок звезда.

За 20 минут ее фото оценили почти 3 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Вы очень-очень красивы», «Ошеломляющая девушка», «Хорошие шорты», «Твоя фотография очень красивая», «Как теперь уснуть?», «Королева», «Самая лучшая модель из всех, которых я знаю», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Жизель поделилась соблазнительными кадрами с тренировки. Девушка показала, в чем занимается йогой. Модель позировала в простой домашней обстановке, выставляя напоказ свое подтянутое тело в облегающем наряде для занятий йогой.

Кроме этого, недавно звезда покорила поклонников жарким фото в блестящем комбинезоне. Жизель сильно стиснула свою грудь, что привело в восторг ее фанатов. Выглядела модель на все 100%. Видно, что она наслаждается своим телом и не боится откровенных кадров.

Напомним, что Жизель Оливейра подразнила аппетитными булочками в штанах для йоги: "лучший ракурс".

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра покрасовалась телом в полупрозрачном корсете: "настоящее наслаждение".

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра без белья нагнулась, едва не засветив свои "ягодки": "Какая лапочка".