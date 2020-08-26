Колишня учасниця і переможниця шоу «Холостяк» Даша Ульянова показала фігуру в наряді з мереживним декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Може це?"- коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімках Ульянова позує під час примірки міні-сукні з мереживним декольте, яке ефектно підкреслює її розкішну фігуру. Сама красуня не соромиться показувати її на камеру.

А ось на іншій фотографії Ульянова позує в іншому міні-сукні, яке не менш яскраво демонструє її красу.

Однак шанувальники знаменитості не могли відреагувати на красу кумира, адже кадрами дівчина поділилася у себе в сторіс.

До цього повідомлялося, що екс-учасниця шоу" Холостяк-10 " з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова показала, як веселиться на Західній Україні.

Молода професійна гімнастка цього разу захопила мережу кадрами з відпочинку на мальовничій природі і засвітила при цьому схудлу фігуру в чорному костюмі. Дівчина показала себе в простому і домашньому вбранні, позуючи на тлі гір і нескінченних лісових просторів.

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